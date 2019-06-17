İŞKUR 2019 annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere harçlık nasıl alınır? Günde 80 lira harçlık... Sosyal Güvenlik Kurumu, 'İşte Anne Projesi'ne katılanlara ayda 2400 lira maaş veriyor. Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamak. İşbaşı eğitim programının temel amacı ise mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşte Anne Projesi de bu kapsamda hayata geçirildi.