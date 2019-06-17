Emekli ve Memurların Temmuz 2019 maaş zam oranı flaş açıklama- SGK. Bağkur emeklisi enflasyon farkı ne kadar? Emeklilerin ve memurların 2019 Temmuz ayı maaş zam oranları hakkında açıklama geldi. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre zam oranı ve diğer detaylar haberimizin devamında. 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü açıklanacak Haziran enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli olacak. Enflasyon öncesi geçtiğimiz gün bir açıklama geldi ve Merkez Bankası beklenti anketini kamuoyuna duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonrası memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 oranında Temmuz ayında maaş zammı alabilecek.