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  • 17.06.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 16:58

Emekli ve memurların Temmuz 2019 maaş oranı flaş açıklama- Bağkur emeklisi farkı ne kadar?

Memur ve emeklilerin Temmuz 2019 maaş oranları ile ilgili son dakika gelişmesi. ayında memur ve emekliler , un belirlenmesi ile birlikte toplu sözleşmeleri ve enflasyon farkını zam olarak alacak. Yılık ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanırken geriye Haziran enflasyon rakamları kaldı. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır. 'nın beklenti anketi sonrası maaş zam oranı belli olurken , memurlara verilen bu destek ödemelerinde de zam olacak. İşte Emekli ve Memurların Temmuz 2019 maaş zam oranı flaş açıklaması! ve Bağkur emeklisi enflasyon farkı ne kadar?

Emekli ve Memurların Temmuz 2019 maaş zam oranı flaş açıklama- SGK. Bağkur emeklisi enflasyon farkı ne kadar? Emeklilerin ve memurların 2019 Temmuz ayı maaş zam oranları hakkında açıklama geldi. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketine göre zam oranı ve diğer detaylar haberimizin devamında. 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü açıklanacak Haziran enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli olacak. Enflasyon öncesi geçtiğimiz gün bir açıklama geldi ve Merkez Bankası beklenti anketini kamuoyuna duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonrası memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6.94 oranında Temmuz ayında maaş zammı alabilecek.

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