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  • 18.06.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:14

Emekli ikramiyesi kaç para? Bağkur promosyon oranı hangi kaç TL veriyor?

Emeklilere müjdeli bir haber verildi. lar için yarışa girdi. Bankaların emekli promosyon miktarları artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından emeklilere 700 TL'ye varan promosyon ödenecek. Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor.

Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak promosyon alacak. Bankalar tarafından emekliler için birçok kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylendi. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı.

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