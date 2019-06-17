2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları açıklandı. Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."