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  • 17.06.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 12:58

2019 Ziraat nasıl alınır? konut kredisi başvuru şartları açıklandı

Ev almak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda Ziraat sı çok önemli bir haberi açıkladı. , konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Ziraat Bankası’nın taşıt ve konut finansmanları da bu anlamda düşme eğilimi göstermektedir. Banka, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." Peki 2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? açıklandı

2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları açıklandı. Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

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