TİGEM 249 tay satacak

Gen kaynaklarının korunması amacıyla Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğine devam eden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl 201 koşu tayı, 48 safkan elit tay olmak üzere toplam 249 tayın satışını gerçekleştirecek. Her bir işletmenin safkan elit tay satışları da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek açık artırmayla yapılacak.
- Ekonomi
- 16.06.2019
- Gazete
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