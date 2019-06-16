Seçim için yerler doldu

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanmak üzere binlerce tatilci dönüş yapacak. Yoğun bilet talepleri doğrultusunda 21 Haziran Cuma gününden itibaren Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük bir seçim hareketliliği yaşanacak. Bu arada seçimden önceki günler ve sonrası için bilet bulmak zorlanırken bulunlar da yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.
- Ekonomi
- 16.06.2019
- Gazete
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