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için yerler doldu

Seçim için yerler doldu
23 Haziran'da yenilenecek lerinde oy kullanmak üzere binlerce tatilci dönüş yapacak. Yoğun bilet talepleri doğrultusunda 21 Haziran Cuma gününden itibaren Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Havalimanı ve 'nda büyük bir seçim hareketliliği yaşanacak. Bu arada seçimden önceki günler ve sonrası için bilet bulmak zorlanırken bulunlar da yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

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