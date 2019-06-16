derecelendirme kuruluşu Moody's her seçim öncesi olduğu gibi yine sahneye çıktı ve Türkiye 'nin notunu düşürdü. sert tepki göstererek, not indirim kararının, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı açıklaması yaptı. Kararın Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı, bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri barındırdığı belirtildi.

Moody's'in yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin borç larının rezervlerinden 2,6 kat fazla olduğunun vurgulandığına işaret edilen açıklamada, "Bu oran, Moody's'in bizden daha yukarıda notlandırdığı bazı gelişmekte olanAyrıca, kısa vadeli dış borcun yaklaşık yarısı da bankacılık sektörüne ait olup Türk bankaları ve Türk reel sektörü, Türkiye'ye ilişkin algının oldukça kötü olduğu, CDS spreadlerinin çok yükseldiği Ağustos-Eylül 2018'de dahi borçlarını yenileyebilmişlerdi" denildi.



BU TEZGAH TUTMAZ

Ekonomi çevreleri Türkiye'yi Zambiya ve Honduras gibi yoksul ülkelerin arasına sokmaya çalıyan Moody's gibi kuruluşların siyasi kararlarıyla kurulmak istenen tezgahın tutmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Hangi dönemde ne zaman bir seçim varsa sözde kredi değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler. Yapsınlar, ellerinden geliyorsa daha fazla düşürsünler. Ama biz bu oyunu defalarca gördük" diye konuştu.