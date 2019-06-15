SGK SSK Bağkur emekli maaş zammı son haber Temmuz zammı kaç para? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur için heyecanlı zam bekleyişi başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur ve emeklinin temmuz ayı zam oranları netleşecek. Peki temmuz ayında yeni zamla birlikte emekli ve memurun en düşük maaşı ne kadar olacak? İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. Bugünkü TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.