Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.06.2019 00:15
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 00:22

Son dakika... Hazine ve 'ndan s’e tepki

Son dakika haberine göre Hazine ve 'ndan s’e tepki geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's’e tepki

Son dakika haberine göre Hazine ve 'ndan s'e tepki geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen karara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Moody's'in kararı ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamaktadır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's’e tepki
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri