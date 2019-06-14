Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e tepki geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen karara ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamaktadır" denildi.
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