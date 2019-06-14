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Kilitli kutusuyla dünyaya açıldı

Kutularıyla 1 yılda pek çok ülkeye girdiklerini belirten Hasan Tosun, “Birkaç yıla bu kutu dünyada bir standart haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Pizzaya kilit taktı dünya peşine takıldı

Mersin'de ustası Hasan Tosun tarafından, siparişin mutfaktan müşteriye uzanan yolcuğunda hijyeni korumak amacıyla geliştiren ve tescillenen 'kilitli pizza kutusu', İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD'ye ihraç edilmeye başlandı. Kutu, taklit ve kopyalama işlemlerinin önüne geçilmesi için uluslararası alanda da korumaya alındı.

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