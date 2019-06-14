Mersin'de pizza ustası Hasan Tosun tarafından, siparişin mutfaktan müşteriye uzanan yolcuğunda hijyeni korumak amacıyla geliştiren ve tescillenen 'kilitli pizza kutusu', İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD'ye ihraç edilmeye başlandı. Kutu, taklit ve kopyalama işlemlerinin önüne geçilmesi için uluslararası alanda da korumaya alındı.
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