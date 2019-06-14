Dünyaca ünlü havayolu şirketi Katar Havayolları, Türkiye'de kabin görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihinin 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Maaş ise net 3 bin dolar.