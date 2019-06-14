Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mobilya, elektronik eşya ve TV'de taksit sayısını artırması, memnuniyete sebep oldu. Kredi kartıyla alışverişlerde taksit sayısı mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarılırken; sektör temsilcileri, kararın hem üretici hem de tüketici açısından olumlu olacağı, üretime ve ekonomiye kazanç sağlayacağı görüşünde.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç: Bu karar satışlarımızın artmasına katkı sağlayacak. Taksit sayısının 18 olması yıl sonuna kadar sektörün iç piyasada 50 milyar liralık satış yapmasını sağlayacaktır.

Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan: Düğün sezonunun açılması, KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ve taksitin de 18 aya çıkarılmasıyla satışlar yüzde 20 artar.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz: Tüketiciler ürünleri daha kolay ödeyecekler. Haziran sonuna kadar mağazalarda düğün ve yazlık alışverişleri nedeniyle yüzde 40 hareketlilik artışı bekliyoruz.

ASGARİ ÖDEME TUTARI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Düzenleme ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü. Buna göre, ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 30'undan aşağı olamayacak. Banka bundan daha az belirleyemeyecek.

TATİLE DE KOLAYLIK

Yurt içine ilişkin konaklama ve havayolu harcamalarında da 9 yerine 12 aya varan taksit yapılabilecek.

YENİ TAKSİTLENDİRME SEÇENEKLERİ:



