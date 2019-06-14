Taşeron işçilerin maaşlarına enflasyon farkının eklenmesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bir belediyeden daha işçilerine iyi haber geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre belediye şirketleri bünyesine çalışan işçiler ile belediye memurlarına 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Kadroya geçen belediye taşeron işçilerine ikramiye ödendi.

Bilindiği üzere kamu işçileri , her yıl ilave tediye adı altında ikramiye almaktadır. Yıllık toplamda 52 günlük tediye ödemesi alan işçiler , bunu yıl içinde 4 taksit şeklinde alıyor. Ancak bu ilave tediye ödemelerinden belediye şirketleri bünyesine çalışan kadrolu kamu işçileri faydalanamıyor. Daha önce bizim de dile getirdiğimiz , işçilerin de her platformda söylediği tediye konusunda bir düzenleme yapılmadı ve işçiler 2019 yılında da ilave tediye ödemesi alamadı.

Keçiören 'de ise ilave tediye ödemesi alamayan belediye işçilerine 500 TL 'lik ikramiye ödemesi yapıldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre , sendika ve işçiler tarafından defaatle dile getirilmesi sonrası belediye , ikramiye seslerine duyarsız kalmadı ve 500 TL 'lik bayram ikramiyesi ödemesi yaptı. Kendi inisiyatifi ile belediye bünyesinde çalışan memur, sözleşmeli personel ve kamu işçilerine 500 TL 'lik bayram ikramiyesi ödemesi yaptı.

DARISI DİĞER İŞÇİLERİN BAŞINA

Belediyenin yaptığı bu ikramiye ödemesinin diğer belediyelere ve kurumlara örnek olması gerekmektedir. İlave tediye ödemesi alamayan kamu işçilerine bu şekilde ödeme yapılarak , ekonomik olarak zor geçen bu günlerde işçilere destek olunması güzel olacaktır.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Belediye çalışanı 1311 işçi gerçekleştirilen yeni sözleşmeyle beraber yüzde 37 oranında zam aldı ve sosyal haklar ile yardımlardan faydalandı.

Diğer yandan Çorum Belediye Başkanı Gül kent içerisinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada ise en düşük işçi yevmiyesinin 88 Türk Lirasından 99 Türk Lirasına çıkarıldığını ve zam görüşmelerinin hem belediye ve hem de işçilerin taleplerine göre hesaplanarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ALACAK MI?

Taşeron işçiler zam ve ikramiyeleri merak ediyor.

Türkiye'de pek çok belediye tarafından maaşlarda ve ikramiyelerde zam yapıldı ve iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Diğer yandan taşerondan kadroya geçenlerle alakalı olarak Çorum Belediyesinde işçilere yüzde 37 zam yapıldı ve ikramiyelerde ise yüzde 420 zam yapıldığı açıklandı.

ZAM HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yeni bir açıklama geldi ve kadroya geçen kadrolu işçilere yönelik zam hakkında;

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kadroya geçen sürekli işçiler ile belediye şirketlerine geçen işçilerin aldıkları zam miktari ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu'na tepki göstererek yeni düzenleme istedi ve açıklamasında;

"Özellikle Yüksek Hakem Kurulu var taşeronlardaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4, ikinci 6 ay 4, üçüncü 6 ay 4, dördüncü 6 ay 4. Enflasyonun 25'in olduğu bir yerde 4,4 uymuyor.

Yeni bir düzenlemeye yapması gerekiyor. Ülkeyi yönetenler diyor ki 'İşçileri enflasyona ezdirmiyoruz' ama bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada" dedi.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE ENFLASYON FARKI VERİLECEK Mİ?

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE BAYRAM ÖNCESİ YAPILACAK

İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Böylece çalışanlar çifte ikramiye almış olacak. 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERE 75 LİRA HARÇLIK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ARTIŞI GELDİ

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ

Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüldü. Meclis'te kabul edilen yasa teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete'de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.