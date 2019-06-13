BDDK’dan taksit adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Taksit sayısını mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkardı. Ayrıca fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları, havayolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ile vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya, elektrikli eşya alımları ile kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verildi.
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