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’dan taksit adımı

BDDK’dan taksit adımı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (), taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Taksit sayısını mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkardı. Ayrıca fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımları, havayolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ile vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya, elektrikli eşya alımları ile kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verildi.

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