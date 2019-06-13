57 KOBİ uzman yardımcısı alınacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bünyesinde görev yapmak üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı istihdam edilecek. Başkanlık'ın ilanına göre, alınacak personel taşra birimlerinde görevlendirilecek. Bugün akşama kadar elektronik ortamda başvurunu yapanlardan, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
- Ekonomi
- 13.06.2019
- Gazete
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