Temmuz ayına artık az bir süre kaldı. Asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımız aldıkları ücrete zan gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapıyorlar. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak zammın belli olmasının ardından, en son 2019 yılının Ocak ayında zamlanmış olan asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için milyonlarca kişi haber bekliyor. 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu. Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.