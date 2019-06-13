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  • 13.06.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 14:32

2019 yılı miktarı (net ve brüt) ne kadar? asgari ücretin içinde mi? Temmuz ayında asgari ücrete var mı?

Emekli maaşlarına ve memurlara Temmuz ayında yapılacak olmasının ardından le çalışanlarında gözü kulağı yeni zam haberinde. Maaşlarına yapılmasını bekledikleri Temmuz ayı zammını araştıran çalışanlar için detayları öğrenebilecekleri bir haber hazırladık. Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Günlük kararlaştırılan ücret 30 gün sayısı ile çarpılarak aylık miktar belirlenir. SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, i, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra da net asgari ücret belirlenir. Bu durumun ardından milyonlarca vatandaş, "Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Temmuz ayına artık az bir süre kaldı. Asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımız aldıkları ücrete zan gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Bu bağlamda internette araştırmalar yapıyorlar. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak zammın belli olmasının ardından, en son 2019 yılının Ocak ayında zamlanmış olan asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için milyonlarca kişi haber bekliyor. 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu. Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.

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