Yaklaşık 3 milyon memurun 2019'un ilk 6 ayı için alacağı maaşlar belli olmaya başladı. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasının ardından evli veya bekar memurun maaşları da gün yüzüne çıktı. Pek 2019 Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Hangi memur kaç lira maaş alacak? Temmuz ayında üç ayrı artışa kavuşacak olan memur maaşları, önce toplu sözleşme zammıyla artacak. Sonrasında 6 aylık enflasyon da maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek. Peki 2019 yılı memur maaşları kaç Türk Lirası olacak? Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak. Memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Temmuz'da zamlı maaş alacak. Peki 2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı son dakika zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayı 3 zam yapılacak.