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  • 12.06.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:52

ve indirimi ne zaman sona eriyor? , ve da ÖTV ne zaman bitiyor?

ve indirim fırsatlarından faydalanmak için son günlere gelindi. Vatandaşlar ise katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. Peki, , ve da ÖTV ne zaman bitiyor? İşte vatandaşların merakla araştırdığı o sorulara dair tüm detaylar...

KDV ve ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor?

Enflasyonla mücadele kapsamında mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 1 Kasım 2018 tarihinde başlamıştı. Vatandaşların şu sıralar merakla araştırdığı konular arasında ÖTV ve KDV'nin hangi tarihte sona ereceği yer alıyor. Peki, KDV ve ÖTV indirimi ne zaman sona eriyor? Beyaz eşya, araç ve mobilyada ÖTV ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

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