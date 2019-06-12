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  • 12.06.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 18:07

nasıl alınır? işbaşı 2019 başvuru şartları

tarafından işsiz annelere günlük 80 TL harçlık veriliyor. Peki işsiz annelere harçlık başvuru şartları neler? İşte annelere günlük 80 TL harçlık nasıl alınır sorusunun yanıtı.... İŞKUR tarafından başlatılan İşte kapsamında annelere günlük 80 TL ve ayda ise 2 Bin 400 Türk Lirası devlet desteği ödemesi yapılıyor... Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor. kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, a katılmalarını sağlamaktır. Peki nasıl alınır? İŞKUR 2019 başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi... Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Peki İŞKUR 2019 annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere ücret harçlık nasıl alınır?

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