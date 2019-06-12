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İndirimli alışveriş için son 20 gün

İndirimli alışveriş için son 20 gün
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleri için son 20 güne girildi. 6 başlıkta başlatılan indirimlerin bir kısmı, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine 1 olarak uygulanması 30 Haziran'a kadar sürecek.

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