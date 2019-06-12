Sivas Yıldızeli'ne bağlı Yeniyapan köyündeki araziden, yaklaşık iki yıl önce termal su çıktı. Köyün gençleri, 40 dereceyi bulan suda jakuzi keyfine başladı. Köy sakinleri, bölgenin turizme kazandırılması için çağrı yaptı.
- Ekonomi
- 12.06.2019
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Doğal jakuzi
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