Doğal jakuzi

Sivas Yıldızeli'ne bağlı Yeniyapan köyündeki araziden, yaklaşık iki yıl önce termal su çıktı. Köyün gençleri, 40 dereceyi bulan suda jakuzi keyfine başladı. Köy sakinleri, bölgenin turizme kazandırılması için çağrı yaptı.