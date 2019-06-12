Görevdeki öğretmenler için il dışı yer değiştirme, atama bekleyen öğretmenlere de sözlü sınav süreci bu hafta başlıyor. 20 bin yeni öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.
- Ekonomi
- 12.06.2019
- Gazete
20 bin yeni öğretmen! Atama bekleyen, yer değiştirmek isteyen öğretmenler dikkat
Atama bekleyen, yer değiştirmek isteyen öğretmenler dikkat! 20 bin atama için sözlü sınavlar bugün, il dışı yer değiştirme başvuruları da 14 Haziran’da başlıyor.
Görevdeki öğretmenler için il dışı yer değiştirme, atama bekleyen öğretmenlere de sözlü sınav süreci bu hafta başlıyor. 20 bin yeni öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.
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