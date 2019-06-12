20 bin yeni öğretmen! Atama bekleyen, yer değiştirmek isteyen öğretmenler dikkat

öğretmenler için il dışı, atamabekleyen öğretmenleredesüreci buhafta başlıyor. 20 bin yeniöğretmen ataması için sözlüsınavlar'dayapılacak ve sınavsonuçları'dailan edilecek. Sözlü sınavsonuçlarına ilişkin itirazlar,8-10 Temmuz'da alınacak,16 Temmuz 2019'dasonuçlandırılacak.