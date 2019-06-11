Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.06.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:43

2019 ev kadını nedir? hibe başvurusu nasıl yapılır?

Hükümet, kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, işgücüne katılım oranının yüzde 34'ten 41'e çıkarılması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. 12 milyona yakın ev hanımına sosyal güvence ve iş imkânı yaratmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 15 bin lira faizsiz krediden evde üretimin mikro krediyle teşvik edilmesine kadar birçok başlıkta destek sağlanıyor. Kadın Girişimciler Derneği, kadınların aktif iş hayatında yer alması için eğitim ve finansal kaynak sunuyor. Gerek kamu ları gerekse özel bankalar kadın girişimcileri desteklemek amacıyla düşük faizli krediler veriyor. Peki 2019 ev kadını nedir? hibe başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR 2019 ev kadını devletten iş desteği faizsiz kredi alma başvuru şartları nedir? KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır? Kadınların işgücüne katılımını yükseltmeyi hedefleyen hükümet, 12 milyon ev hanımına 15 bin TL faizsiz krediden evde üretim teşvikine kadar birçok destek sağlıyor. Hükümet, kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, işgücüne katılım oranının yüzde 34'ten 41'e çıkarılması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. 12 milyona yakın ev hanımına sosyal güvence ve iş imkânı yaratmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 15 bin lira faizsiz krediden evde üretimin mikro krediyle teşvik edilmesine kadar birçok başlıkta destek sağlanıyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla destek paketindeki hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi imkânları şöyle:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR 2019 ev kadını devletten iş desteği faizsiz kredi alma başvuru şartları nedir? KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri