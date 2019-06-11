İŞKUR 2019 ev kadını devletten iş desteği faizsiz kredi alma başvuru şartları nedir? KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır? Kadınların işgücüne katılımını yükseltmeyi hedefleyen hükümet, 12 milyon ev hanımına 15 bin TL faizsiz krediden evde üretim teşvikine kadar birçok destek sağlıyor. Hükümet, kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, işgücüne katılım oranının yüzde 34'ten 41'e çıkarılması için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. 12 milyona yakın ev hanımına sosyal güvence ve iş imkânı yaratmak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 15 bin lira faizsiz krediden evde üretimin mikro krediyle teşvik edilmesine kadar birçok başlıkta destek sağlanıyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması amacıyla destek paketindeki hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi imkânları şöyle: