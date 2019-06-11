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  • 11.06.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 16:32

nasıl artacak işte başvuru şartları - 2019 Bağkur emeklisine 3 müjde!

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutan , gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Ayrıca, maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarının' eşitlenmesini öngören tasarı Meclis'te. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli 'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Peki eksik bağlanan emekli maaşları nasıl artacak işte başvuru şartları

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