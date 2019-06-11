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8 bin lira maaş ile pilot aranıyor

8 bin lira maaş ile pilot aranıyor
Türk Hava Yolları (), 8 bin lira maaşla tecrübe şartı olmadan ikinci pilot alımı yapacağını duyurdu. Adaylarda en az ön lisans mezunu olma şartı aranırken, THY kariyer sayfasında başvuru koşulları şöyle sıralandı; 01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak, 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak, askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek, adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, sağlık durumu uçuşa elverişli olmak, İngilizce bilmek. Adaylar başvurularını THY'nin sitesinden yapabiliyor.

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