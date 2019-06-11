Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutan SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Ayrıca, maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarının' eşitlenmesini öngören tasarı Meclis'te. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.