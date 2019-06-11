100 bin kişiye iş 20 milyar TL tasarruf

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Ülkemizi çevreleyen denizlerin korunmasını desteklemeyi hedefleyen Sıfır Atık Mavi Projesi hayata geçirildi. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle hayata geçirilen projenin açılışı; Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi'nin 81 ilimizde bulunan tüm kıyı şeritlerimizde, göl ve nehirlerimizde atıklarımızın toplanmasını kapsayacak şekilde yürütüleceğini belirtti. Kurum, şöyle konuştu: "Projenin yaygınlaştırılması için de 23 ayda, 500 bin vatandaşımıza eğitim verdik. Hedefimiz 2023 yılına kadar ülkemizin tamamında uygulamaya geçmek. Tüm şehirlerimizde sıfır atık projesine geçtiğimiz zaman, yıllık 20 milyar tasarruf elde edeceğiz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız."
YILDA 8 MİLYON TON ÇÖP DENİZE KARIŞIYOR
Emine Erdoğan, insanın ruhsal rehabilitasyonunun, iç dünyasının huzurunun, dışındaki doğanın sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir. Ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak, istisnasız herkesin vatani görevidir" dedi. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığına işaret eden Erdoğan, "Bunun anlamı, 1 dakikada 1 çöp kamyonunun denize boşaltılması demek. Bu kadar vahim." dedi.
YILDA 8 MİLYON TON ÇÖP DENİZE KARIŞIYOR
Emine Erdoğan, insanın ruhsal rehabilitasyonunun, iç dünyasının huzurunun, dışındaki doğanın sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir. Ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak, istisnasız herkesin vatani görevidir" dedi. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığına işaret eden Erdoğan, "Bunun anlamı, 1 dakikada 1 çöp kamyonunun denize boşaltılması demek. Bu kadar vahim." dedi.
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