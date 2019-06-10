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Uçak rekoru kırdı

Uçak rekoru kırdı
İstanbul ​Havalimanı Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini yaşadı. Havalimanına 8 günü 621'i iniş, 620'i ise kalkış olmak üzerde toplam bin 241 uçak seferi gerçekleştirildi. 9 Haziran'da ise iç ve dış hatlarda havalimanından toplamda bin 294 uçak seferi gerçekleştirildi. Bu rakam havalimanı açıldığı günden beri en yüksek iniş-kalkış rakamı olarak tarihe geçti.

CEVDET ÖZDEMİR

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