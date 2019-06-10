Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Habere göre, avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek tahsil ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki 10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir?