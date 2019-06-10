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  • 10.06.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 12:33

, Meclis'e geldi mi? İntibak Bağkur emekli maaş oranı ne kadar? , ?

Milyonlarca ve Bağkur emeklisi ramazan bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra gözlerini intibak yasası ve mına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. AİHM, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Peki , Meclis'e geldi mi? İntibak SGK SSK Bağkur ne kadar? , ?

SGK Bağkur emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak? İntibak Yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? İntibak nedir, kimler alabilir? Emekli meclise gelmesi gündemde olan intibak yasasını bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü mecliste. Eğer intibak yasası gelirse her emeklinin maaşı farklı olacak. Daha önce çıkan yasayla birlikte 2 milyon emekli zamlardan yararlanmış ve en fazla 355 liraya kadar intibak yasası sayesinde zam almıştı. Yeni yasanın çıkmasıyla birlikte de birçok emekli zam alabilir. Meclise gelmesi beklenen intibak yasası onay alırsa emeklilerin maaşları tekrardan hesaplanacak. İntibak yasası milyonlarca emeklinin maaşlarında olan haksızlığı giderecek bir yasadır. Aynı güne sahip aynı primi ödemiş ancak farklı emekli maaşı alan kişilerin arasındaki standardı korumak ve haksızlık yapılan emekliler haklarını verme yasası olarak da algılanabilir.

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HaberlerEkonomi Haberleriİntibak yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? İntibak SGK SSK Bağkur emekli maaş zam oranı ne kadar? İntibak nedir, kimler alabilir?
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