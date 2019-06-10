Gözler askerlik yasasında

Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi nedeniyle gözler, 9 günlük bayram tatilinin ardından yeniden Meclis'e çevrildi. Bayram tatili öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, hurda teşviğinin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemelerin de olduğu torba yasa teklifini yasalaştıran Meclis Genel Kurulu, yarından itibaren çalışmalarını sürdürecek. Teklif, 1 aylık askerlik eğitimini tamamlayanların bedelli yapmasına da imkan tanıyor. İsteyenler de 6 ayın ardından maaşla devam edebiliyor.



Evrin GÜVENDİK