Emeklilik için gün sayan binlerce kişi merakla "erken emeklilik yasası" hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Meclis Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran Salı günü çalışmalara başlayacak. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için Finlandiya modelinin düşünüldüğü bildirildi. Peki 10 Haziran erken emeklilik EYT için yeni formül! EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası seçimden sonra çıkacak mı?