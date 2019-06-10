Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyük süperyatı önümüzdeki yıl denize inecek. Norveç merkezli gemi üreticisi VARD'ın Romanya'daki tersanesinde inşa edilen 182,90 metrelik REV (Research Expedition Vessel) projesi Espen Oino'nun imzasını taşıyor. Norveçli Kjell Inge Rokke ile ailesinin, okyanus araştırmaları şirketi Rossellinis Four-10 için sipariş ettiği yat, 22 metre genişliğinde, mürettebat dahil 90 kişi taşıma kapasiteli. Yat, lüks keşif seyirlerinde 36 kişinin kalmasına uygun olacak.
- Ekonomi
- 10.06.2019
- Gazete
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