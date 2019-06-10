Aksiyon turizmi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistler, 'bungee jumping' ile tatillerine heyecan katıyor. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde yapılan bungee jumping etkinliği, heyecan arayan tatilcilerin ilgisini çekiyor. 51 metre yüksekten atlayış yapanlar, aksiyon kameraları ile düşüşlerini görüntülüyor. Firma yetkilisi Bülent Demirtan, sezon boyunca adrenalin tutkunlarına hizmet verdiklerini belirerek, "Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. '7'den 70'e' desek de çocukları ailelerinin refakatinde kabul ediyoruz. 100 yaşının üstünde atlayış yapanlar da oldu" dedi.
- Ekonomi
- 10.06.2019
- Gazete
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