Milyonlarca emekli ek ödeme zamlarını merak ediyor. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Emeklilerin Temmuz zammı ile birlikte hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış görülecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek. Peki emekli son dakika ek (ödeme) zammı! 2019 yeni SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak? İşte emekli ve memurların merak ettiği o detaylar...