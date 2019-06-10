10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir? Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki 2019'da emeklinin avans ödemesi kaç TL olacak? İşte tüm detaylar... SGK'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek.