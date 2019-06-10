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  • 10.06.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 17:53

için yeni formül! EYT ?

Emeklilik için gün sayan binlerce kişi merakla " yasası" hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Meclis Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran Salı günü çalışmalara başlayacak. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için Finlandiya modelinin düşünüldüğü bildirildi. Peki erken emeklilik ! EYT ?

10 Haziran erken emeklilik EYT için yeni formül! EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası seçimden sonra çıkacak mı? Erken emeklilik yasası için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasası hakkında yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar... Erken emeklilikte yaşa takılanlar diğer adıyla EYT yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son Başbakan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

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