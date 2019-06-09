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Stajyere 548 TL maaş

Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortasının yapılıp maaşları da ödenmek zorunda. Aylık ücret 548 lira. Cumhurbaşkanlığı kararı ile devlet katkısı da belirlendi.

Stajyere 548 TL maaş
Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli e göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548,70 TL oldu. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde 365 lira 82 kuruş, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde 182 lira 91 kuruş ödüyor.

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