Stajyere 548 TL maaş Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortasının yapılıp maaşları da ödenmek zorunda. Aylık ücret 548 lira. Cumhurbaşkanlığı kararı ile devlet katkısı da belirlendi.

Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli 548,70 TL oldu. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde 365 lira 82 kuruş, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde 182 lira 91 kuruş ödüyor. eğitim kapsamında olan,öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücret e göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücretStajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde 182 lira 91 kuruş ödüyor. TÜM MANŞETLER