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Kamunun başına talih kuşu kondu

Kamunun başına talih kuşu kondu
Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1.6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı. Geçen yıl kamuya sağlanan kaynağın 817 milyon 115 bin 993 lirası vergi oldu. Kamu payı; savunma sanayisine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, ülke tanıtımına, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına aktarılıyor.

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