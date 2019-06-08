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Gençlere iş fırsatı

5 ayda yaklaşık 600 bin kişi iş sahibi olurken, bu ay başlayacak sosyal çalışma programıyla da üniversiteli gençlerin ilk kez sigorta girişleri yapılacak.

Gençlere iş fırsatı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomisinin ilk defa cari fazla vereceği bir döneme girdiğini, en kötünün geride kaldığını vurgularken; verileri de yüzleri güldürdü. Türkiye, son 16 yıldaki en yüksek işgücüne katılım ve istihdam oranına ulaştı. Bakan Albayrak, Mart- Nisan döneminde 500 bin kişiden fazla kişinin iş sahibi olduğunu, Mayıs-Haziran ayında bir o kadar daha kişinin iş sahibi olmasıyla 1 milyondan fazla kişinin istihdam edileceğini söyledi. ilk 5 ayda yaklaşık 600 bin kişinin işe yerleştiğini açıkladı. Bu ay yaşama geçecek 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' ile sigortalı sayısı daha da aratacak. Üniversiteli gençler hem harçlık alacak, hem sigortalı olacak.

HAZAL ATEŞ

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