Gençlere iş fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin ilk defa cari fazla vereceği bir döneme girdiğini, en kötünün geride kaldığını vurgularken; istihdam verileri de yüzleri güldürdü. Türkiye, son 16 yıldaki en yüksek işgücüne katılım ve istihdam oranına ulaştı. Bakan Albayrak, Mart- Nisan döneminde 500 bin kişiden fazla kişinin iş sahibi olduğunu, Mayıs-Haziran ayında bir o kadar daha kişinin iş sahibi olmasıyla 1 milyondan fazla kişinin istihdam edileceğini söyledi. İŞKUR ilk 5 ayda yaklaşık 600 bin kişinin işe yerleştiğini açıkladı. Bu ay yaşama geçecek 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' ile sigortalı sayısı daha da aratacak. Üniversiteli gençler hem harçlık alacak, hem sigortalı olacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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