Emeklilik için gün sayan birçok kişi merakla "erken emeklilik yasası" hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Meclis Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran Salı günü çalışmalara başlayacak. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan EYT yani Erken Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını verdi. Peki EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? İşte tüm detaylar. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için Finlandiya modelinin düşünüldüğü bildirildi. Peki EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? İşte EYT için düşünülen Finlandiya modeli ve tüm detaylar