Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Dolar/TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 8 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Önceki gün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.23 itibarıyla 5.76'dan işlem görüyor Euro/Dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1237 seviyesinden işlem görüyor. Peki Dolar neden düştü? İşte 8 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?