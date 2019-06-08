Erken emeklilik yasası için vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, EYT yasası Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasası hakkında yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar... Erken emeklilikte yaşa takılanlar diğer adıyla EYT yasası milyonlar tarafından merak ediliyor. EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son Başbakan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. 'İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor." Dediği EYT istemi için Finlandiya modelinin düşünüldüğü bildirildi. Peki EYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? İşte EYT için düşünülen Finlandiya modeli ve tüm detaylar