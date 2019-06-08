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32 bin okulda sıfır atık projesi

32 bin okulda sıfır atık projesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu, binlerce öğrenciye eğitim verildi. TEMA Vakfı ile işbirliğinde pilot il olan 'da 58 bin 293 öğrenciye 'sıfır atık farkındalık eğitimi' verildi. Eğitimlerin İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve Malatya başta olmak üzere 20 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor. Bakanlık, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan atık yönetim sistemlerini okulların tamamında kurmayı hedefliyor.

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