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1.1 milyon zehire engel

İlk 4 ayda tan a 1.1 milyon ürünün güvensiz olduğu için ülkeye girişine izin verilmedi.

1.1 milyon zehire engel
Geçen yıl toplam 1.6 milyar ithal ürünü denetleyen ve 18 milyon güvensiz ürünün ülkeye girişini engelleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında tan a, cep telefonundan inşaat demirine kadar 552 milyon ithal ürünü mercek altına aldı. Denetime tabi tutulan ürünlerden 1.1 milyonun yurda girişine güvensiz oldukları için izin verilmedi. Bu ürünler arasında 140 bin tıbbi cihaz, 90 bin aydınlatma cihazı, 50 bin oyuncak, 84 bin iş eldiveni var.


BUNLARA DİKKAT!

CE işareti taşıyan ürünleri alın.
Keskin kenarlı, küçük parçalar içeren, parmakların sıkışabileceği mekanizmaları bulunan oyuncaklara dikkat edin.
Etikette yer alan güvenlik uyarıları ve kurulum talimatlarını okuyun.
Çocuğun yaş ve becerilerine göre ürün seçin.
Bisiklet, kaykay, paten gibi ürünlerde; kask, dizlik vb. ekipmanları mutlaka kullanın.
Kırılmış veya bozulmuş oyuncakları atın.
Mıknatıslı oyuncakları 6 yaşından küçük çocuklarınızdan uzak tutun.
Yüksek sesli oyuncaklardan kaçının

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