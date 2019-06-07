Bugünkü
Takvim

Yeni iş fikirlerine 200 bin TL destek

TÜBİTAK, sağlıktan enerjiye, akıllı ulaşımdan beslenmeye kadar 6 alanda yeni iş fikri olan girişimcilere 200 bin lira destek verecek. Başvurular 10 Haziran’da başlıyor.

Yeni iş fikirlerine 200 bin TL destek
TÜBİTAK, akıllı ulaşımdan enerji ve temiz teknolojilere kadar birçok alanda yeni iş fikri olan girişimcilere 200 bin lira destek sağlayacak. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının bu yılki birinci çağrısına başvurular 10 Haziran'da başlıyor. Başvurular Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yapılacak. 10-31 Haziran arasında Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında TGB'lere ön başvuru yapılabilecek. TGB'nin ön başvuruları değerlendirmesinin ardından 20-29 Ağustos tarihleri arasında 2. aşama başvuruları yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYeni iş fikirlerine 200 bin TL destek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri