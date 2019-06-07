Yeni iş fikirlerine 200 bin TL destek TÜBİTAK, sağlıktan enerjiye, akıllı ulaşımdan beslenmeye kadar 6 alanda yeni iş fikri olan girişimcilere 200 bin lira destek verecek. Başvurular 10 Haziran’da başlıyor.

TÜBİTAK, akıllı ulaşımdan enerji ve temiz teknolojilere kadar birçok alanda yeni iş fikri olan girişimcilere 200 bin lira destek sağlayacak. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının bu yılki birinci çağrısına başvurular 10 Haziran'da başlıyor. Başvurular Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yapılacak. 10-31 Haziran arasında Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında TGB'lere ön başvuru yapılabilecek. TGB'nin ön başvuruları değerlendirmesinin ardından 20-29 Ağustos tarihleri arasında 2. aşama başvuruları yapılacak.