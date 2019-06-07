TOKİ alt gelir grubu konut projeleri ile sosyal konut üretimine tüm hızı ile devam ediyor. Bir yandan 50 bin konut projesi için başvuruları kabul eden TOKİ bir yandan da yeni konut üretimi için ihaleler düzenlemeye devam ediyor. Kurum satışların Ziraat Bankası ya da Halkbank şubeleri üzerinden yaparken her proje için yayımlanan ilanda hangi banka ve şubeleri üzerinden başvuruda bulunulabileceği belirtiliyor. 3 bin 20 adet konut kurasız olarak TOKİ tarafından satışa sunuldu. Farklı illerde yer alan çok sayıda konut için başvurular başladı. Evlerin taksitleri ise dar gelir grubundaki vatandaşların kira öder gibi oturabilmeleri için 304 liradan başlıyor, İşte TOKİ evleri alt gelir grubu ucuz konut projeleri kurasız 304 lira taksitle nasıl alınır? İşte TOKİ konutları başvuru şartları ve evrakları