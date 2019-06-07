Taşeron işçi son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş zammı var mı? İlave tediye yattı mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para gibi sorulara yanıt arayanlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.