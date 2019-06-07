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  • 07.06.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 11:56

: maaş mı var mı?

ler ile ilgili sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu anlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 1 milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. İkramiye işçiden işçiye değişiyor. Kadroya geçen li çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira, 2 bin lira maaş alan da 3 bin liraya yakın ikramiye ödemesi alacak. Peki : Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş mı var mı?

Taşeron işçi son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş zammı var mı? İlave tediye yattı mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para gibi sorulara yanıt arayanlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

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