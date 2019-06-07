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  • 08.06.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:19

Taşeron işçi maaşı farkı ilave ne kadar? 4/D'li ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık maaş mı var mı?

Taşeron işçilerin maaşlarına farkının eklenmesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak lardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bir belediyeden daha işçilerine iyi haber geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre belediye şirketleri bünyesine çalışan işçiler ile belediye memurlarına 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Kadroya geçen belediye taşeron işçilerine ikramiye ödendi.

KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) asgari ücret enflasyon farkı ile tediye ödemesi yapılacak. İlk ödemesinin 31 Ocak'ta yapıldığı tediyelerin ikinci ödemesinin tarihi de belli oldu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı. Tez-Koop-İş Sendikası'nın ilgili mevzuata atıfta bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamuda çalışan işçilerin maaşlarının hangi tarihte ödenmesi gerektiği konusunda görüş sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme zamanıyla ilgili yazıya yanıt verdi. Peki Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapıldı mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave ne kadar?

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HaberlerEkonomi HaberleriTaşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave ne kadar? 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık maaş zammı var mı?
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