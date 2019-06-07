KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) asgari ücret enflasyon farkı ile tediye ödemesi yapılacak. İlk ödemesinin 31 Ocak'ta yapıldığı tediyelerin ikinci ödemesinin tarihi de belli oldu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı. Tez-Koop-İş Sendikası'nın ilgili mevzuata atıfta bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamuda çalışan işçilerin maaşlarının hangi tarihte ödenmesi gerektiği konusunda görüş sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme zamanıyla ilgili yazıya yanıt verdi. Peki Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapıldı mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave ne kadar?