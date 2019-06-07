İş arayana 888 lira destek ödemesi başvurusu alma şartları! İstihdam yardımına nasıl başvurulur? Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira, bulanlara 788 lira destek ödemesi yapılıyor. İş arayana 888 lira destek verileceği açıklandı. Daha önceki yıllarda da verilen yardım 725 liraydı. Peki İstihdam yardımına nasıl başvurulur? 900 lira destek başvurusu nasıl yapılır? Bu uygulama ile istihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanların da iş gücüne katılması teşvik ediliyor. İş görüşmesine gidene ne kadar ödeniyor, çalışmaya başlayan işsiz ne kadar alıyor? İş arayana 888 lira destek parası almak için ne yapmak gerekir? İstihdam yardımıyla işsizler ne kadar para alıyor? İşte İş arayana 900 lira destek ve istihdam desteğinin detayları...